Ama, firmato accordo con i sindacati: nuovi bonus anche per i lavoratori agli sportelli 

Per i lavoratori Ama proseguono i premi in busta paga per i turni di domenica. Con l'ulteriore novità di un bonus per chi lavora in ufficio (anche in smart working) agli sportelli della Tari e dei servizi cimiteriali. Questo in sintesi il nuovo accordo firmato da sindacati e vertici Ama mercoledì 1 giugno.

Il bonus domenicale

La prima questione affrontata riguarda il lavoro domenicale. Verrà superato il vecchio accordo di marzo quando ai lavoratori era stato proposto un bonus di 160 euro per lavorare due domeniche al mese riposando un giorno feriale, ma un premio verrà comunque confermato. L'entità è ancora da definire. E non tutti i lavoratori lo reputano utile ai fini di migliorare la qualità del servizio di raccolta. "Nel weekend gli impianti sono chiusi" spiega un lavoratore Ama del gruppo Lila. "E' durante la settimana che servono rinforzi sull'organico".

I bonus al front office

Altra novità riguarda invece il front office. Un'indennità di 10 euro per i lavoratori in presenza, di 5 euro per lo smart working, è quanto toccherà ai dipendenti che lavorano agli sportelli Tari o dei servizi cimiteriali. Indennità che - come si legge nell'accordo che RomaToday ha potuto visionare - "verrà erogata per tutte le giornate in cui il lavoratore abbia effettuato almeno la metà dell'orario previsto allo sportello".

L'appello del sindacato

E proprio sul fronte del personale in organico necessario ad Ama ad alzare la voce è il sindacato Cgil. L'appello è diretto al sindaco Gualtieri perché rispetti "gli impegni presi a livello di assunzioni". Circa 1500 le unità operative stimate che mancano all'appello per poter coprire tutti i servizi in campo all'azienda dei rifiuti. A tal proposito i rappresentanti sindacali verranno ricevuti il prossimo 13 giugno dall'assessora Sabrina Alfonsi.