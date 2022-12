Accoglienza minori, agenti "babysitter" anche a Natale: "Così togliamo pattuglie al territorio"

Continuano a mancare nella Capitale spazi destinati ad accogliere minori non accompagnati. E così per alcuni di loro, non resta altra possibilità che essere temporaneamente alloggiati nei comandi di polizia. Anche a Natale.

I minori accolti dalla polizia locale

Nuovi casi vengono segnalati dal Sulpl, il sindacato unitario lavoratori della polizia locale. Due minori egiziani, hanno fatto sapere, da giovedì 21 dicembre sono alloggiati negli spazi a disposizione di via Goito, impegnando una pattuglia locale per la loro assistenza. Non sarebbero neppure due casi isolati visto che, “un altro minore è provvisoriamente alloggiato da venerdí scorso al gruppo Tiburtino” ha reso noto sempre il SULPL.

Un problema già segnalato

La questione era già stata segnalata nei mesi scorsi, con altre sigle sindacali impegnate a chiedere al Campidoglio un “protocollo con la Questura”. Dovrebbe servire ad individuare un numero sufficiente di posti dove accogliere i minori arrivati senza genitori. Il bando infatti che Roma Capitale aveva annunciato in estate, a causa delle poche risorse messe a disposizione, è andato deserto. Doveva servire ad aprire 26 posti di accoglienza in tutta Roma, arrivando ad attivarne almeno uno per ciascun municipio.

Il Natale in giacigli di fortuna

Il buco nell’acqua che ha caratterizzato l’iniziativa capitolina, con il saturarsi dei posti disponibili, sta costringendo gli agenti a prendersi cura dei minori. “Al di lá dell'aspetto umano circa il tipo di assistenza che Roma Capitale sta fornendo a minori in stato di abbandono, facendo trascorrere loro notti e giorni compreso il Natale, in giacigli di fortuna improvvisati nei comandi di zona, non sembra più procrastinabile un forte intervento di riorganizzazione del corpo” ha commentato Marco Milani, il segreterio romano aggiunto del Sulpl.

L'appello al Campidoglio

Il sindacalista ha inoltre ricordato che per assistere i minori in via Goito “viene sottratta una delle già scarse risorse al territorio, destinando la pattuglia notturna al compito di assistenza sociale”. “E’ ora che il Sindaco Gualtieri presti attenzione al problema” ha concluso il sindacalista del Sulp. Un problema che ha risvolti organizzativi, visto che il corpo della polizia locale è sotto organico, ed anche umanitari per i minori costretti a soggiornare e dormire in strutture tutt’altro che adeguate.