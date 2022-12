Accoglienza migranti, arrivano 80 milioni di euro per aumentare i posti a Roma

Non solo senza dimora. La rete d'accoglienza di Roma Capitale sta cercando di migliorarsi anche per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti, all'interno di quello che viene chiamato il sistema di accoglienza e integrazione (SAI) dedicato agli adulti soli e alle famiglie. Per riuscirci, come anticipato già durante la conferenza stampa di presentazione del piano freddo 2023, il Campidoglio ha intercettato fondi ministeriali: oltre 80 milioni di euro per un accordo quadro da qui al 2025, anno del Giubileo.

La gara per reperire 1.751 posti letto per singoli e famiglie

L'avviso è stato pubblicato il 14 dicembre sul sito del Comune e sarà disponibile anche sul portale Tutto Gare, dove l'amministrazione mette a disposizione le procedure pubbliche. In questo caso la gara è divisa in 7 lotti: cinque per adulti e famiglie, due per adulti con disagio mentale e/o psicologico. In totale 1.727 posti per la prima categoria e 24 per la seconda. Il 20 gennaio è l'ultimo giorno per presentare la candidatura da parte dei gestori dei centri.

Un incremento di 609 unità rispetto al 2021

Nello specifico il primo lotto ha come scopo il reperimento di 560 posti, il secondo 500, il terzo 637, il quarto 10 e il quinto 20, mentre i due che compongono la categoria disagio mentale e disagio sanitario sono per 12 posti ciascuno. In questo modo Roma dovrebbe arrivare a mettere a disposizione 1.989 posti letto il prossimo anno, un incremento di 260 unità rispetto all'attuale e un +609 rispetto a ottobre 2021.

In un anno accolte 5.000 persone ed erogati 700.000 pernotti

"Nel 2022 - fanno sapere dall'assessorato alle politiche sociali di Barbara Funari - si evidenzia una ripartenza del sistema di accoglienza che già al 30 novembre registra tra SAI e cittadino ed il circuito Sala operativa sociale SOS (Case Mamme Bambini, H15 e H24) un incremento del 30% rispetto al 2021 con oltre 5000 persone accolte in centri di accoglienza per circa 700.000 pernotti erogati". La gara viene finanziata da fondi del ministero degli Interni e l'importo complessivo è di oltre 81.000.000 di euro.