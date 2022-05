Metro A, negata uscita didattica a studente disabile: "Ha trovato 5 stazioni inaccessibili"

Anche la prima linea metropolitana della Capitale ha seri problemi di accessibilità. A pagarne le spese, questa volta, è stato un bambino di quarta elementare che doveva raggiungere il museo Leonardo da Vinci per una visita didattica.

L'odissea vissuta dall'alunno

Il minore, costretto a spostarsi su una carrozzina ortopedica, non è riuscito a raggiungere la banchina per salire a bordo di un convoglio metropolitano. Con il proprio accompagnatore ha tentato, per circa un’ora e mezza, di avere accesso a ben cinque stazioni metropolitane. Senza riuscirvi. L’uscita scolastica si è pertanto trasformata in un incubo e solo l’arrivo in soccorso della madre, a bordo della propria vettura, gli ha consentito di trascorrere una ventina di minuti insieme ai propri compagni di scuola.

“La giornata che sicuramente attendeva con emozione dopo i lunghi mesi di chiusure anti–covid, gli è stata rovinata dalla cattiva gestione della metropolitana di Roma che continua, anche con la giunta Gualtieri e che provoca quotidianamente impedimenti alla libertà di movimento dei disabili” ha sottolineato il consigliere regionale Fabrizio Ghera, in una nota firmata insieme ai colleghi capitolini Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni (FdI).

Inaccessibili anche le altre linee metro

Criticità simili sono state segnalate anche sulle altre linee metropolitane. Sulla C, ci sono una decina di ascensori che, in attesa di collaudi, restano fermi. Le persone con disabilità continuano a segnalare gli effetti di questi disservizi, senza che nulla cambi. Anche sulla linea B non è raro che, chi si sposta su una carrozzina ortopedica, incontri dei problemi. Recentemente è capitato ad un utente rimasto “bloccato, in trappola per 40 minuti” perché un montascale non è entrato in funzione.

Le cinque stazioni della vergogna

Per quanto riguarda il caso segnalato da Fratelli d’Italia, a pagare le conseguenza del disservizio è stato un alunno che si muove sulla sedie a rotelle perché “affetto da Artrogriposi multipla, patologia che non gli consente di camminare”. Per questo, insieme al suo accompagnatore e all’insegnante di sostegno ha cercato di prendere la Metro A in ben cinque stazioni senza riuscire ad accedervi.

“Attendiamo che primo cittadino ed assessore ai trasporti spieghino perché in ben quattro fermate Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, non fosse presente nessuno ad azionare il montacarichi, dato che sono prive di ascensore” hanno obiettato i tre consiglieri di Fratelli d’Italia che intendono sapere anche come mai nella stazione di Subaugusta “ultima tappa della traversata”, l’ascensore guasto non sia stato riparato.

Gli ascensori guasti sulla linea A

Tra l’altro non è il solo perché basta collegarsi con il sito di Atac per verificare che analoga situazione, sulla linea A, si verifica anche a Cinecittà, Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma, Manzoni e Spagna (negli ingressi di Trinità dei Monti e vicolo del Bottino). Tutte stazioni che, alla data del 24 maggio, si presentano con gli ascensori fuori servizio.