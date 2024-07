Nasce l’accademia regionale di polizia locale. Rocca investe un milione di euro

È stata approvata in consiglio regionale una modifica alla legge 1 del 2005, che porta alla costituzione di un'Accademia regionale di polizia locale. A proporre la modifica è stata Roberta Della Casa (Forza Italia).

Nasce l'Accademia per la polizia locale

La legge di quasi vent'anni fa prevedeva l'istituzione di una Scuola, a oggi inesistente. L'intervento promosso dalla consigliera di Forza Italia Roberta Della Casa fa sì che la Scuola si trasformi in Accademia, quindi un luogo di alta formazione, con un finanziamento specifico stabilito all'interno del bilancio della Regione Lazio. "L'obiettivo non è solo creare un centro di alta formazione - spiega Della Casa - ma anche di uniformare i percorsi per tutte le polizie locali del territorio".

Un milione di euro in tre anni

Lo stanziamento approvato è pari a 150mila euro per il 2024, che salgono a 425mila euro per ogni annualità nel 2025 e 2026, per un totale di un milione di euro. "L’Accademia regionale è finalmente realtà - il commento dell'assessora alla sicurezza, Luisa Regimenti -. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nella necessità di dare piena e giusta attuazione alla legge regionale 1 del 2005 per l’istituzione, come già avviene in molte altre regioni, di un ente regionale appositamente dedicato allo scopo di predisporre una formazione professionale per tutti gli appartenenti ai corpi del Lazio in grado di garantire la massima professionalità, l’accrescimento e l’uniformità delle competenze, un costante aggiornamento del Corpo". Una scelta che non andrà a discapito degli enti di formazione già esistenti, rassicura l'ex consigliera Cinquestelle: "Diamo strumenti per lavorare sul territorio in maniera uniforme. Lo scopo è rendere le polizie locali del Lazio tutte formate allo stesso modo".

Il Pd è contrario

Le opposizioni in aula o non si sono espresse o hanno votato contro. Tra loro, la dem Eleonora Mattia: "Questo investimento era evitabile - commenta - anche perché il direttore di questa accademia costerà molto di più dei corsi stessi. Non si chiami accademia, questo termine si riferisce all'alta formazione e non è così. Per la Regione non sarà un risparmio, ma una spesa ulteriore".