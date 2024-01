Via la croce celtica da Acca Larentia, ok alla risoluzione del centrosinistra. Il centrodestra non ci sta

La richiesta di far cancellare la croce celtica che campeggia davanti l’ex sede MSI di Acca Larentia è stata approvata. Ma la risoluzione, portata in municipio VII dagli esponenti del centrosinistra, ha alimentato un lungo dibattito e uno scambio d’accuse tra maggioranza e opposizione.

I simboli da rimuovere ed il raduno da vietare

L’atto discusso in aula consiliare, puntava sulla rimozione della croce celtica ed anche del murale che campeggia nel piazzale dove, nel 1978, furono uccisi Franco Bidonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Sono le tre vittime della strage di Acca Larentia, un evento che il 7 gennaio viene ricordato con una commemorazione ufficiale, quest’anno partecipata anche dagli esponenti della giunta capitolina, e da un raduno che porta centinaia di persone, col braccio destro teso, ad inscenare il rituale del “presente”.

Il provvedimento presentato in municipio, oltre alla cancellazione dei simboli che campeggiano sulla piazza, impegnava anche il presidente del municipio ad interfacciarsi con la prefettura e le autorità competenti per negare lo svolgimento della manifestazione del 7 gennaio, “fatta eccezione per la commemorazione istituzionale dei giovani caduti, da proseguire”. Tutte le richieste sono passate con i voti della maggioranza e dei gruppi d’opposizione rappresentati da Italia Viva e dal Movimento 5 stelle.

L'accusa di strumentalizzazione del centrodestra

Perché il centrodestra non ha votato il provvedimento? Perché, ha chiarito nel suo intervento la consigliera di Fratelli d’Italia Cristina De Simone era “solo un pretesto per strumentalizzare un evento tragico”. Come De Simone ha rimarcato “non esiste alcuna competenza istituzionale del municipio su un’area privata” perché, il piazzale dove campeggia la croce celtica, è di proprietà dell’INAIL.

Fratelli d’Itala che con il resto del centrodestra ha deciso di lasciare il consiglio al momento del voto, ha ricordato di “aver già preso le distanze dai saluti romani” e di aver “già detto forte e chiaro che non abbiamo nulla da condividere con fascismo e neofascismo”. Ciò premesso, nella convinzione che quella andata in aula fosse una “strumentalizzazione”, “sceneggiata”, é puntato il dito verso una maggioranza “priva di pietas cristiana” per i tre giovani deceduti.

Un analogo provvedimento anche in regione Lazio

L’atto è passato ed ora il presidente Laddaga dovrà interfacciarsi con il sindaco per chiedere, al Campidoglio, di recepire le richieste arrivate dalla maggioranza e da una parte dell’opposizione municipale. Queste richieste, in maniera del tutto analoga, sono state tradotte in una mozione che il centrosinistra ha portato alla Pisana. Anche il consiglio regionale sarà pertanto chiamato ad esprimersi sui simboli che campeggiano davanti l’ex sede missina di Acca Larentia e sul rituale del “presente” che, con il braccio teso, viene inscenato ogni 7 gennaio. Alla Pisana, però, non basterà l’eventuale sostegno del M5s e di Italia Viva per supportare la richiesta, già protocollata, da una forza di minoranza com’è, in regione, il centrosinistra.