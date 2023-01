Saluti romani per Acca Larentia, centinaia al raduno per i 45 anni dalla strage

Croci celtiche, simboli fascisti, e l’ormai consueto rituale del “presente” intonato mentre si fa il saluto romano. Acca Larentia 45 anni dopo porta in strada un paio di centinaia di persone al raduno in ricordo della strage in cui il 7 gennaio del 1978 persero la vita Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, di fonte a quella che allora era la sede del Movimento italiano sociale.

E se di mattina la cerimonia istituzionale ha portato di fronte alla targa commemorativa l’assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor, con la fascia tricolore, insieme a senatori e consiglieri municipali, intorno alle 18 di sabato 7 gennaio, lo spazio è tutto per le formazioni neofasciste: da Casapound a Forza Nuova, in strada senza i propri simboli di partito.

I manifestanti hanno raggiunto il luogo della commemorazione con un corteo silenzioso, una volta arrivati in via di Acca Larentia, di fronte all’ex sede di Msi, il consueto rituale: “Per tutti i camerati caduti. Presente”. Con tanto di saluto romano. Tutto finisce in pochi minuti senza disordini.