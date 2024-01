Acca Larentia: cinque denunciati e decine di identificati per il saluto romano

Ci sono cinque denunciati in relazione alla commemorazione di Acca Larentia durante la quale è stato fatto il saluto romano. I magistrati capitolini hanno ricevuto martedì una prima informativa della digos che sta procedendo alla identificazione delle persone che hanno fatto il saluto fascista. I magistrati ora dovranno valutare - in base agli elementi che sta raccogliendo la questura - se procedere con l'apertura formale di un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono al lavoro sui filmati delle telecamere che hanno registrato le varie fasi dell'evento, a cui ha partecipato un migliaio di persone ben organizzate: per lo più militanti di estrema destra - molti legati a CasaPound, Forza Nuova e Blocco Studentesco - e appartamenti a frange del tifo ultras di Lazio e Roma.

Fenomeni di fascismo

La vicenda continua a tenere banco anche nel quadro politico. Elly Schlein, segretaria del Pd, nella giornata di oggi - mercoledì 10 gennaio - interverrà al question time alla Camera e chiederà al ministro del’Interno, Matteo Piantedosi, di chiarire a proposito di "fenomeni di fascismo che non vengono contrastati dal governo" dopo quanto accaduto domenica scorsa davanti all’ex sede dell’Msi nel corso della commemorazione dei tre giovani uccisi 46 anni fa.

Il ministro Piantedosi

"Questa manifestazione si tiene così da anni con una partecipazione numerica addirittura più grande. Se uno guarda i numeri che la questura di Roma ha sempre registrato potrei addirittura dire che sono in calo ma questo non toglie il valore o il disvalore di quelle immagini - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in audizione davanti alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato .Chi ha detto che non sono state fatte identificazioni? - ha aggiunto -. L'autorità giudiziaria valuterà la commissione di eventuali reati ed è quello che sta avvenendo in queste ore per l'episodio di Acca Larentia".

Gestione dell'ordine pubblico

"Sul fronte dell'ordine pubblico non possiamo delegare a chi è sul campo l'affermazione sacrosanta di certi principi, persino allo stadio questo succede. Chi gestisce l'ordine pubblico ha compito di fare in modo che quella manifestazione si concluda senza che si verifichino incidenti. Questo lo dobbiamo tenere presente, questo vale anche per una certa simbologia: penso alle manifestazioni che si sono tenute pro Hamas, in Francia hanno fatto certe cose. Però in Francia si sono tenute lo stesso poi alla fine. Cioè vietare e non osservare e non trarne delle conseguenze si è rivelato operativamente meno proficuo", ha affermato ancora Piantedosi.

"Dal 7 ottobre in poi noi abbiamo applicato questa metodologia, ovvero lasciar fare le manifestazioni anche laddove abbiamo visto bruciare le bandiere di Israele - ha aggiunto il titolare del Viminale -. Quindi osservare e trarne delle conseguenze. Dall'insorgere del conflitto abbiamo fatto circa 27 espulsioni di soggetti stranieri ritenuti pericolosi per la rinnovata propensione a forme che non si fermassero alla mera discriminazione".

La presenza record nel 2018

La strage di Acca Larentia avvenne il 7 gennaio del 1978. E da oltre 40 anni centinaia di camerati si presentato davanti ai locali della vecchia sede del Msi del Tuscolano per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi 46 anni fa da un’organizzazione terroristica di estrema sinistra. Per questo 46esimo anniversario, si stima che si siano radunate circa 1000 persone. Il numero più alto di partecipanti è stato raggiunto però nel 2018, quando - con Gentiloni premier - si ritiene fossero presenti circa tremila persone. Lo scorso anno parteciparono in circa 2mila, il doppio delle presenze registrate quest'anno, circa mille. Nel 2022, sotto Mario Draghi, furono circa 800. Anche in tempi di covid alla commemorazione hanno partecipato in tanti: furono 600 nel 2021, segnando il minimo di presenze quando era premier Giuseppe Conte, 1.140 nel 2020, 800 nel 2019.

Nel 2017 sempre con Gentiloni al governo furono 2mila i partecipanti mentre negli anni precedenti con Matteo Renzi presidente del Consiglio si registrarono 1.200 persone nel 2016 e mille nel 2015. Infine nel 2014 con Enrico Letta premier alla manifestazione presero parte tre le 6 e le 700 persone.