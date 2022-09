In migliaia in corteo all'Esquilino per difendere l'aborto: "Giù le mani dai nostri corpi"

“Ma quale Stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io”, e ancora “I nostri corpi non sono la vostra propaganda”, e “Obiezione respinta”: sono solo alcuni degli slogan comparsi sui cartelli e gli striscioni sventolati mercoledì pomeriggio all’Esquilino nel corso della manifestazione che Non Una di Meno ha organizzato per la Giornata mondiale dell'aborto libero e sicuro.

La “marea rosa” di Non Una di Meno si è radunata in piazza dell’Esquilino a partire dalle 17.30, chiamando a raccolta migliaia di persone che alla fine si sono mosse in corteo aggirando la basilica di Santa Maria Maggiore e percorrendo le strade - chiuse e monitorate dalla polizia locale di Roma Capitale e dagli agenti della Questura - invocando la libertà di scelta e la tutela della legge 194.

Una protesta che ha assunto dimensioni ancora più vaste alla luce del risultato delle elezioni e alla vittoria di Fratelli d’Italia e della leader Giorgia Meloni. Inevitabilmente chiamata in causa durante la manifestazione, e con lei le sue prese di posizione sul tema dell’aborto e del gender: “Siamo furiose, perché in questo scenario politico, tra guerre, crisi economica, climatica e campagna elettorale, i nostri corpi continuano a essere un campo di battaglia - hanno detto le attiviste - Iniziamo l’autunno femminista e transfemminista”.

Al corteo hanno preso parte anche Monica Cirinnà, Cecilia D’Elia, Debora Serracchiani e Laura Boldrini, appena rieletta alla Camera: “Meloni dice di voler tutelare ‘il diritto a non abortire’, mai messo in discussione. Che non diventi ‘obbligo di partorire’. Giù le mani dall’autodeterminazione delle donne", ha detto Boldrini, che è stata però anche contestata da alcune attiviste che l'hanno invitata a "lasciare questa piazza" perché "non la rappresentate", facendo riferimento ai tagli ai consultori e alla mancata applicazione della legge 405. "Te la stai prendendo con la persona sbagliata", ha replicato Boldrini, per poi concludere, davanti alle proteste, "allora questa legge ve la difenderà Fratelli d'Italia".