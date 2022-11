Abbonamenti gratis, incentivi e sconti: così la giunta vuole "tagliare" le auto più inquinanti

La giunta Gualtieri ufficializza l’annunciata stretta ai veicoli più inquinanti nel centro città, disponendo una serie di divieti di accesso alla cosiddetta “Fascia Verde” che inizieranno a entrare in vigore già il 15 novembre con lo stop ai diesel euro 3. E per aiutare i romani ad affrontare la transizione verso veicoli meno inquinanti, ha deciso di disporre una serie di misure economiche per incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Con la delibera arrivata il 10 novembre, la giunta ha dettato i tempi della stretta, prevedendo altre due tappe fondamentali nel 2023 e nel 2024. Contestualmente, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patané e l’assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, tramite i rispettivi dipartimenti, hanno trasmesso alla Regione Lazio le proposte di impiego dei fondi del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, che ammontano a un totale di 3 milioni di euro per le annualità 2020-2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024.

Circa 13 milioni di euro a disposizione, dunque, per adottare misure di sostegno alla transizione verso una mobilità meno inquinante e che coinvolga maggiormente il sistema di trasporto pubblico. La principale è l’abbonamento annuale gratuito al trasporto pubblico in cambio della rottamazione dei veicoli euro 2 benzina, euro 3 diesel e benzina ed euro 4 diesel e il divieto di riacquisto di un’auto per l’anno di durata dell’abbonamento, e un incentivo aggiuntivo oltre quelli statali per il cambio di mezzi commerciali leggeri di fascia 3/5 a full electric. A questo si aggiunge il rifinanziamento dello sconto Trasporto Pubblico per rete Mobility Manager, servizi per campagne di comunicazione modifiche alla circolazione e un contact center dedicato.

“Grazie alle risorse regionali, diamo il via a contributi importanti per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e per l’acquisto di auto più sostenibili, convinti che la transizione ecologica vada facilitata e accompagnata da misure che aiutino cittadine e cittadini a sostenere il peso e l’impatto delle trasformazioni - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - Tutto questo si inserisce nella nostra azione per una vera rivoluzione della mobilità a Roma, per la quale abbiamo messo in campo importanti opere, interventi e investimenti, nel segno della cura del ferro, dell’approccio Mobility as a Service, della mobilità dolce e sostenibile”.

“Siamo consci che la riduzione dei veicoli più inquinanti debba essere accompagnata dall’amministrazione con misure di sostegno ai cittadini - ha aggiunto l’assessore Patanè - per questo nel provvedimento prevediamo diversi importanti incentivi all’acquisto di auto ecologiche e all’utilizzo del trasporto pubblico”. Dall’assessora Alfonsi l’assicurazione che “siamo impegnati a centrare gli obiettivi fissati dall’Ue e dall’Onu per la decarbonizzazione e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, per i quali Roma è stata scelta dalla Commissione Europea tra le 100 città europee che faranno da apripista”.