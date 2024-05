Strade sicure, limite a 30 km/h davanti le scuole: il municipio I possibile "apripista"

Rendere più sicuro, per studenti e genitori, l’ingresso e l’uscita dalla scuola. Come fare? L’intenzione è alla base di due diverse opzioni. La prima è quella che porta all’istituzione delle cosiddette “strade scolastiche”: La seconda, invece, è quella che il municipio I si appresta a votare.

Una proposta ricevibile

Nell’aula consiliare di via Petroselli è stato portato un documento. È finalizzato a ridurre la velocità di transito nelle strade su cui sono presenti le scuole del territorio. “Noi stiamo lavorando ad ampliare il numero delle strade scolastiche ma anche questa proposta – ha commentato l’assessore alla mobilità Adriano Labbucci – si inserisce nel solco di quello che stiamo facendo per migliorare la sicurezza”. Significherebbe abbassare il limite, portandolo a 30 chilometri orari.

“Il limite ribassato a 30 km/h – si legge nella proposta di delibera - è ammesso in via e strade comunali dove mancano marciapiedi ma si verifica movimento pedonale; in tratti stradali con restringimenti della sezione, nei nuclei storici dove sono presenti frequenti passi carrabili – si legge nel lungo elenco – e anche laddove si passi davanti scuole e parchi”. Tecnicamente, quindi, è una proposta ricevibile.

In attesa delle strade scolastiche

La precedente amministrazione cittadina, con una memoria di giunta datata 2020, aveva dato il via alla sperimentazione delle cosiddette strade scolastiche. Nel municipio del Centro, anche l’attuale amministrazione di prossimità, ha mostrato di voler proseguire la sperimentazione. “Nel frattempo che vengano implementate altre strade scolastiche” si legge nella delibera “occorre adottare misure che incentivino la diminuzione della velocità nelle vicinanze dei plessi scolastici”. Da qui la proposta di abbassare il limite a 30 km/h.

Il municipio che fa da apripista

“È una proposta che sarà portata in tutti i municipi di Roma – ha spiegato la capogruppo pentastellata Federica Festa, prima firmataria dell’atto – nel nostro municipio si sta proseguendo nel realizzare le strade scolastiche ma laddove non è possibile pedonalizzare, vanno tutelati i piccoli pedoni con l’istituzione delle zone a 30 km/h”. Il municipio I ha quindi la possibilità di fare da apripista nei confronti degli altri territori in cui, la stessa proposta, verrà depositata. Ne beneficerebbe l’intera comunità scolastica del territorio.