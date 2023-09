"A Roma una stagione concerti da record. Si va verso i 3 milioni di biglietti venduti"

Il grande successo del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo ha chiuso di fatto la stagione dei grandi eventi al Circo Massimo. Occasione di un primo bilancio da parte dell'assessore Alessandro Onorato: ""Con i 56mila spettatori del concerto di Max Pezzali si chiude una straordinaria stagione record a Roma superando anche le più rosee previsioni. Nel 2022 abbiamo venduto oltre 2.000.000 di biglietti, 500.000 in più di Milano, e siamo tornati a essere la prima città italiana. Non accadeva da 11 anni".

Secondo Onorato "quest’anno possiamo toccare quota 3.000.000 di biglietti venduti. Eventi che sono stati energia pura per la nostra città e hanno generato un enorme indotto per l’economia romana attirando turisti da ogni parte del mondo, riportando la Capitale d'Italia a livelli impensabili in così breve tempo. I concerti sono cultura e hanno creato lavoro non solo per gli artisti, per i loro staff, per migliaia di tecnici e addetti al settore impegnati in ogni data, ma anche per migliaia di lavoratori impiegati nei ristoranti, negli alberghi, nei trasporti, nei servizi alla persona".