A Roma sarà di nuovo sciopero, ecco chi si ferma venerdì 17 novembre

Accadrà di nuovo e, ancora una volta, a ridosso del week end. I romani devono prepararsi. Venerdì 17 novembre ci sarà un nuovo sciopero che riguarderà, oltre a nidi e materne, anche il trasporto pubblico locale. Al momento, infatti, è prevista un’astensione dal lavoro di 24 ore che a Roma e nel Lazio potrebbe coinvolgere le reti Atac, Roma Tpl e Cotral.

Sciopero 17 novembre

Sarebbe troppo facile fare ironie sulla data scelta per la protesta ma, se non dovesse cambiare qualcosa, sarà veramente un venerdì nero. A proclamare lo sciopero sono state le federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti, che hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato dalle proprie confederazioni nazionali dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio.

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

A rischio anche il servizio delle biglietterie mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni, eventualmente chiuse, non saranno disponibili ad eccezione del bike box della stazione Ionio.

Scuola, università e sanità

Venerdì 17 novembre si fermano anche scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale (AFAM), formazione professionale e scuola non statale. Sciopera anche il comparto sanità. Chiamati ad incrociare le braccia dirigenti medici, veterinari e sanitari, “colpiti tra gli altri - scrive la Cgil - da una legge di bilancio che riduce il valore del Fondo sanitario nazionale, taglia le pensioni dei professionisti e non finanzia le assunzioni di personale necessario per garantire i servizi ai cittadini”.

Commissione garanzia

Si tratta dell’ennesimo sciopero nell’arco di pochi mesi. L’ultimo c’era stato il 20 ottobre e, seppur con disagi limitati, aveva a messo a dura prova la città. Prima ancora erano stati i tassisti ad incrociare le braccia per protestare contro il dl Assett mentre a settembre c’era stato un altro sciopero di 24 ore che aveva riguardato anche Cotral.

È anche per questo che la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha chiesto ai sindacati Cgil e Uil di rimodulare anche lo sciopero del trasporto pubblico locale e ferroviario. La delibera, si legge sulla pagina di Roma mobilità, chiede di escludere i settori del trasporto aereo e dell'igiene ambientale e di rimodulare, oltre al tpl, anche la protesta dei vigili del fuoco. Oggi, lunedì 13 novembre, la commissione ha convocato i rappresentanti di Cgil e Uil per tentare di scongiurare io, quanto meno, spostare lo sciopero.