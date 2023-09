A Roma la commemorazione di Walter Rossi a 46 anni dal delitto

Questa mattina, in piazza Walter Rossi, si è svolta la cerimonia di commemorazione di Walter Rossi, il giovane militante ucciso da un commando neofascista il 30 settembre 1977, mentre era impegnato in un volantinaggio in viale delle Medaglie D'Oro, zona Balduina. "Walter Rossi aveva vent'anni, era uno studente di Lotta Continua, un militante comunista e antifascista ucciso a colpi di arma da fuoco da un commando neofascista il 30 settembre 1977, nella seconda metà del decennio in cui più alta è stata la conflittualità sociale", ha commentato, l'assessore capitolino alle politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la Ccittà dei 15 minuti, Andrea Catarci, presente all'iniziativa di commemorazione organizzata dall'Associazione Walter Rossi e alla presenza dei rappresentanti del Municipio XIV, dell'Anpi e dei residenti del quartiere.

"Oltre a ribadire che rappresentare Roma alla cerimonia ufficiale, su incarico del Sindaco Gualtieri, è stata un'emozione forte, voglio ringraziare sentitamente le compagne e i compagni di Walter, riuniti nell'associazione che porta il suo nome: con passione e tenacia, dopo quasi mezzo secolo, portano avanti un prezioso lavoro su memoria e dialogo intergenerazionale, materie incandescenti che ogni volta pretendono di essere attualizzate e rinnovate. E lo fanno anche con qualche risultato, se è vero che l'appuntamento in ricordo di Walter è riecheggiato anche tra gli studentesse e studenti in mobilitazione nelle tende contro il caro affitti. Walter era la meglio gioventù della nostra città. A 46 anni dalla sua morte non abbiamo dimenticato".