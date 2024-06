A che serve il delegato alla sicurezza di Roma? A mappare la Città

È notizia di questi giorni la nomina dell’ex magistrato del pool di Mani Pulite Francesco Greco a coordinatore dell’Ufficio della sicurezza urbana di Roma, con tanto di delega da parte del sindaco Roberto Gualtieri. Dalle prime dichiarazioni del sindaco, si apprende che non c’è nulla di preoccupante, Roma è sicura, ma questo non vuol dire che non ci si possa avvalere della competenza di una personalità così importante per le sorti della Capitale. Sui compiti precipui della delega data all’ex Pubblico ministero di Mani Pulite, il perimetro, almeno stando alle prime dichiarazioni, è un po’ fumoso. Su tutte, troneggia la parola “mappatura”. Si vuole mappare la situazione in giro per la Capitale. Quanto crimine c’è e dove si annida. Così da capire dove serve una volante delle Forze dell’ordine in più.

Mesi fa qualche malumore all’amministrazione Gualtieri lo aveva suscitato un report, a cura de Il Sole 24 ore, che vedeva Roma terza città meno sicura del Paese, dietro Milano e Rimini. I dati si basano sul numero di denunce per tipologia di reato sporte durante il 2022. Tendenzialmente Roma è tra le prime posizioni per crimini come il traffico e lo spaccio di stupefacenti (al secondo posto, dopo La Spezia), il tentato omicidio, l’estorsione, la rapina (specie nelle abitazioni e nei negozi), il furto (specie di auto, scooter) e il danneggiamento.

A onor del vero, se Roma risulta una delle Città meno sicure a livello nazionale (almeno stando alla ricerca de Il Sole 24 ore), in base ad uno studio effettuato da Eurispes (”Roma sicura”), Roma risulta una delle Capitali mondiali più sicura, e infatti si legge “La situazione di Roma, attesta il basso tasso di pericolosità della capitale italiana; con un ID medio annuo di 0,13 la città capitolina si trova nella parte bassa della classifica, al trentacinquesimo posto su 47 città”. Oltre a ciò, lo studio mette in evidenza un punto fondamentale: il sindaco di una città, che sia piccola o grande, può far poco rispetto alla lotta alla criminalità. Fondamentalmente, la lotta alla criminalità non rientra nelle sue competenze, essendo il ruolo del sindaco eminentemente amministrativo. Un sindaco non ha gli strumenti investigativi e di coercizione propri delle forze dell’ordine e, a parte il corpo dei vigili urbani, non ha alcuna autorità sulle forze di polizia. E infatti, sempre lo studio di Eurispes mette in evidenza che “la possibilità effettiva del Primo Cittadino di governare la Sicurezza dell’Urbe è limitata. Da un lato vi è la natura delle variabili che incidono sulla Sicurezza, spesso del tutto indipendenti dalla città, dall’altro dall’esistenza di un perimetro ristretto entro il quale questi può esercitare un’azione diretta sulla sicurezza in generale”.

E allora come leggere la delega data da Roberto Gualtieri all’ex Pm di Mani Pulite?

Si ha la sensazione che possa trattarsi di una mossa populista, finalizzata a rappresentare alla cittadinanza che il sindaco ha a cuore la sicurezza della Capitale, tanto da designare una figura ad hoc. Evidentemente qualcuno dello staff di comunicazione vuole rafforzare il cosidetto "story telling", dando una spolverata di legalità al racconto. Ma questa trovata mediatica potrebbe tradursi in un boomerang perché, da oggi in poi, ogni qual volta ci sarà un grave fatto di cronaca di criminalità, sia essa organizzata o meno, si potrebbe guardare al delegato alla sicurezza Francesco Greco per chiedergli conto. E lui, che nel mentre starà mappando Roma, non potrà dire null’altro che “non è compito mio”. E avrà pure ragione.

D'altronde in questo Paese vi è una certa abitudine ai super eroi sprovvisti però dei relativi super poteri. Vi ricordate, ad esempio, di "Mister Prezzi", il garante per la sroverglianza dei prezzi? Ecco, siamo in quel immaginario lì.