Ambulanti, il I Municipio approva il primo piano del commercio della sua storia

Il termine ultimo che era stato fissato dall’assessorato alle attività produttive di Roma Capitale è stato rispettato. Il I Municipio di Roma ha approvato il primo piano del commercio della sua storia, un documento che andrà ad unirsi agli altri analoghi già approvati dalle altre municipalità della città. Ora la palla passerà al Campidoglio, chiamato, nei prossimi mesi, a pubblicare il nuovo bando per il rilascio delle concessioni per mercati, ambulanti, edicole, chioschi di somministrazione e urtisti.

Piano del commercio

Il piano è stato approvato dal Consiglio del I Municipio con 18 voti, su 22 presenti. Coinvolte ben 1850 concessioni. Non è un caso, quindi, che il centro storico fosse in ritardo rispetto agli altri municipi nella realizzazione del piano. “È stato un lavoro lungo, iniziato la scorsa consiliatura e conclusosi nell’attuale, che ha visto decine e decine di sopralluoghi, conferenze dei servizi, e un lavoro congiunto tra uffici municipali, Sovrintendenza e polizia locale” hanno detto, in una nota, la minisindaca, Lorenza Bonaccorsi, e l’assessore municipale al commercio, Jacopo Scatà.

Postazioni compatibili ed incompatibili

I piani, così come richiesto dall’assessora Monica Lucarelli, devono censire la situazione sui territori, segnalando criticità ed eventuali cambiamenti. Il piano approvato in I Municipio “fotografa, con elementi oggettivi, tutte le postazioni ritenute compatibili ma anche quelle incompatibili con le varie normative”. Si tratta di una vera e propria mappatura del commercio su strada che “permetterà tra le varie cose, già nel corso del 2024, di anticipare alcune delocalizzazioni di postazioni dichiarate incompatibili”. Una buona notizia per il I Municipio che, addirittura, rischiava il commissariamento qualora non avesse rispettato le tempistiche volute dal Campidoglio che voleva tutti i piani del commercio pronti entro il 31 dicembre 2024.

“Non possiamo che essere soddisfatti dell’approvazione- dichiarano ancora Bonaccorsi e Scatà- quello approvato oggi costituisce il primo ma importantissimo passo per il prossimo piano del commercio, quello del 2024, che a sua volta sarà propedeutico alla pubblicazione dei bandi di gara nel 2025 ma che ci permetterà anche di delocalizzare, prima del Giubileo, alcune postazioni di ambulantato dichiarate incompatibili”. “Con questa approvazione - conclude Bonaccorsi - mettiamo un tassello fondamentale per ripristinare il decoro del centro storico della nostra città”. All'appello, adesso, manco ancora i piani di II e III Municipio che, però, dovrebbero essere presentati a breve.

Bolkestein e ambulanti

Sullo sfondo rimane viva però la polemica tra Roma e gli ambulanti. L’assessora Monica Lucarelli è stata sempre chiara: la Capitale non concederà proroghe alle concessioni come invece permetterebbe, condizionale d’obbligo, il decreto legge sulla concorrenza approvato dal Governo Meloni. Gli ambulanti, che hanno anche protestato sotto il Campidoglio, vorrebbero una proroga delle concessioni perché, secondo l’oro, la “risorsa” non sarebbe scarsa.

Scarsità di risorse

La direttiva Bolkstein, quella che riguarda anche le concessioni balneari, prevede la messa a bando di quelle attività per le quali venga accertato una “scarsità della risorsa pubblica” come, ad esempio, i posteggi per il commercio. Ed è proprio alla luce di questo passaggio che gli ambulanti, viste le chiusure dovute alla crisi economica, sostengono che ci siano molti posteggi liberi e che non sarebbe quindi necessario un bando per le assegnazioni. La Lucarelli, però, ha già detto che disapplicherà il comma del dl concorrenza che permette le proroghe automatiche. Dopo la protesta tenutasi il 16 gennaio, ambulanti ed assessorato hanno avuto un incontro al termine del quale si è deciso di incontrarsi nuovamente per parlare delle circa 12 mila attività interessate dal futuro bando.