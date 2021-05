VIDEO | No vax in piazza, Barillari invoca la disobbedienza civile: “Così l’emergenza finisce domani”

Parte dell’intervento dal palco e l’intervista al consigliere regionale Davide Barillari, ex pentastellato oggi al gruppo misto, da sempre accanto alla manifestazioni di no mask e no vax

“Serve un’azione di disobbedienza civile, se ognuno di noi si abbassa la mascherina, esce durante il coprifuoco o alza la saracinesca della propria attività, l’emergenza finisce domani mattina”. Davide Barillari, consigliere del gruppo misto alla Pisana ed ex Movimento cinque stelle, parla così dal palco di piazza Bocca della Verità in occasione della manifestazione contro l’obbligo vaccinale organizzata dal Movimento 3V, nel pomeriggio di lunedì 17 maggio.

Da sempre accanto ai movimenti no mask e no vax insieme alla collega deputata, Sara Cunial, ribadisce la propria contrarietà ad un “vaccino che non funziona”. “Come un qualsiasi virus stagionale con l’arrivo dell’estate stanno scendendo i contagi - continua - e solo per questo. Servono prevenzione e cure alternative”.