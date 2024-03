Fosse Ardeatine, 80 anni fa l’eccidio. Meloni: “È una delle ferite più profonde”

È stata “la più grande strage urbana della seconda guerra mondiale”, come ha recentemente avuto modo di ricordare anche il sindaco Roberto Gualtieri. La strage delle Fosse Ardeatine, con le sue 335 vittime, rappresenta ancora una ferita profonda nella storia del Paese. Una pagina che è stata commemorata, oggi, anche dalla presenza della ministra della cultura tedesca Claudia Roth, intervenuta insieme all’omologo italiano, il ministro Gennaro Sangiuliano, al Sacrario di via Ardeatina.

Il commento di Meloni

“Oggi l'Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine – ha commentato la premeri Giorgia Meloni terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella”. Attacco che sabato 23 marzo è stato ricordato anche con l’affissione di un manifesto da parte della formazione “Fronte Comunista” e poi dalla deposizione di fiori anche da rappresentanti istituzionali, tra i quali anche Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio in cui oggi si celebrano gli 80 anni dalla strage delle Fosse Ardeatine.

“L'eccidio ardeatino – ha dichiarato Giorgia Meloni – è una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale e ricordare cosa accadde in quel funesto 25 marzo di ottant'anni fa è un dovere di tutti”. Un riconoscimento che però non è sembrato sufficiente all’associazione che ha, nel Paese, conta oltre 140mila persone interessate a mantenere accesa la fiaccola della Memoria: l’ANPI.

Le critiche dell'ANPI alle parole della premier

"Ancora una volta la presidente del consiglio omette e confonde – ha commentato Gianfranco Pagliarulo il presidente nazionale dell’ANPI in un’intervista rilasciata all’ANSA - Non parla della responsabilità dei fascisti italiani a cominciare dal questore Caruso che fu condannato a morte per aver approntato la lista di 50 persone da sopprimere alle Ardeatine. Non dice che le vittime furono in grande maggioranza antifascisti ed ebrei. È la solita rilettura capziosa della storia che tende sempre a coprire le responsabilità dei fascisti e a negare il valore dell'antifascismo”. Le parole della premier, per il presidente dell’Anpi, hanno quind rappresentato “Un'altra occasione perduta”.

La staffetta antifascista

A ricordare quanto accaduto 80 anni fa, hanno contribuito anche gli artisti che hanno aderito alla “staffetta antifascista”. Promossa da 23 esponenti del mondo della cultura, dell’arte e della società civile, è partita in bicicletta a Piazza Vittorio per fare la prima tappa in via Tasso, poi a Porta San Paolo ed infine alle Fosse Ardeatine. Ad ogni tappa, attori com Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco, Elio Germano e Jasmine Trinca, per citarne alcuni leggono brani di Primo Levi e Tina Anselmi.