Otto ponti di Roma si rifanno il look in vista del Giubileo

L’8 dicembre tornerà ad essere percorribile il “Ponte dell’Industria” ma nel frattempo, in previsione del Giubileo, l’amministrazione ha intenzione di avviare interventi di riqualificazione anche per altre infrastrutture che attraversano il fiume Tevere.

Quali sono gli 8 ponti che saranno riqualificati

“Per il Giubileo ponti e gallerie si presenteranno con un nuovo look – ha dichiarato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini – Un'operazione di riprogettazione che, tra lavori già eseguiti e quelli di prossimo avvio vedrà un investimento complessivo di circa 7 milioni di euro” e che, per quanto riguarda i ponti, interessa 8 strutture, i ponti Umberto, Regina Margherita, Matteotti, Nenni, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Mazzini e Palatino.

Dal sottovia Turbigo al sottovia in Sassia

"La stagione dei restyling in galleria è iniziata a dicembre '22 con il sottovia Turbigo, quando grazie a un intervento congiunto tra dipartimento avori pubblici ed Rfi è stato completamente messo in sicurezza il tunnel ferroviario che collega via Giolitti e via Marsala nell'area della stazione Termini” ha spiegato l’assessora durante il convegno “Roma Capitale, riqualificazione della pavimentazione stradale”, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.

Dopo il sottopasso Turbigo “è stata la volta del sottovia in Sassia, opera propedeutica allo scavo del nuovo tunnel che libererà piazza Pia, rendendo di fatto pedonale tutta l'area che va da ponte Sant'Angelo a piazza del Risorgimento”. Per quanto riguarda i tunnel sono stati ricordati anche gli interventi sulle Nuova Circonvallazione Interna in zona stazione Tiburtina e Ignazio Guidi al Muro Torto, il traforo Umberto I e, ultima in ordine di tempo, la Galleria Giovanni XXIII che tra dicembre e febbraio è stata completamente ripulita.

"Questo processo di restyling va di pari passo con la riqualificazione dei ponti - ha aggiunto Segnalini - Non solo ponte dell'Industria quindi, ma anche altre opere d'arte, fanno parte del piano di decoro e fruibilità in totale sicurezza. Nel 2023, ponte Sant'Angelo e ponte Milvio, con una spettacolare operazione di edilizia acrobatica, sono tornati a nuova luce, liberati da erbacce e sporcizia. Stessa sorte è toccata al Sottovia Portonaccio, al viadotto del Foro Italico e ora a ponte Risorgimento, dove sono in corso lavori di riqualifica completa da 2,8 milioni di euro”.

Cosa prevede il restyling degli 8 ponti

Il comune ha però in serbo, come premesso, l’intenzione di riqualificare anche altri 8 ponti che, ha precisato la titolare ai lavori pubblici nella giunta capitolina, “da tempo richiedono un intervento”. Con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro verranno ripuliti da verde infestante, rifiuti e graffiti le infrastrutture sul lungotevere sinistro: Umberto, Regina Margherita, Matteotti e Pietro Nenni e sul lungotevere destro: Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Mazzini e Palatino. "I lavori di restyling delle gallerie sono una parte molto importante del grande piano strade che stiamo portando avanti con il sindaco Gualtieri- ha concluso Segnalini- Stiamo andando avanti anche con le lavorazioni sui ponti e sulle strade, rigorosamente di notte per non creare disagi alla circolazione. Sono operazioni di qualità che puntano alla soprattutto alla sicurezza stradale, ma anche al decoro".

Anche Ponte Marconi, dopo un primo intervento su giunti e asfalto vedrà nuovi marciapiedi. Per le gallerie i prossimi step riguarderanno la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta che sottopassa il Gianicolo fuori dal Vaticano, tra porta Cavalleggeri e porta Santo Spirito, e la Galleria Farnesina nei pressi del ministero degli Esteri.