L’8 marzo contro la guerra: anche Roma raccoglie l’appello allo “sciopero transfemminista”

Due flash mob, uno davanti l’Altare della patria, l’altro in piazza Montecitorio, difronte al Parlamento. Anche Roma ha aderito allo “sciopero globale transfemminista” annunciato da “Non una di meno” e sostenuto da diversi sindacati di base.

L’appuntamento, che ha portato migliaia di donne in piazza in tutto il paese, da Milano a Palermo, ha investito anche la Capitale con una duplice iniziativa. Sulle gradinate di piazza Venezia, sotto il monumento dedicato al “milite ignoto” le attiviste che hanno aderito alla mobilitazione si sono presentate con dei cartelli. Le lettere, messe in sequenza, sono andate a formare la frase “Strike the war” che, giocando con il termine strike, come sostantivo rimanda sia al concetto di sciopero e come verbo a quello di colpire, colpire la guerra.

“Le guerre dei maschi le vincono i maschi: lo scontro militare e geopolitico, le sanzioni, l'invio di armi li paga la popolazione civile – hanno fatto sapere le attiviste che hanno aderito all’appello delle femministe russe di mobilitarsi per una giornata di opposizione alla guerra - Chiediamo che tacciano immediatamente le armi. Vogliamo un'Europa aperta, solidale e di pace: aprire i confini a chi fugge da tutte le guerre, le calamità naturali, povertà, violenze e abusi”.



Dopo la tappa all’Altare della patria è stata la volta del sit-in a Montecitorio, scandito dallo slogan “Vostre le sanzioni nostre le bollette – si legge in uno striscione in cui si invocano anche – misure urgenti contro il carovita”. Perché, è stato ricordato dalle attiviste le sanzioni “avranno costi sociali e ambientali enormi che si scaricheranno proprio su chi già sta pagando la crisi pandemica” e quindi diventa “necessario un immediato piano di ridistribuzione delle risorse”.