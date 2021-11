Atac, in arrivo 70 bus ibridi: approvata in Giunta la delibera che sblocca la fornitura 

Sbloccata la fornitura di 70 bus ibridi e prorogato di sei mesi il contratto di servizio della sosta tariffata - le strisce blu - gestita da Atac. Non solo rifiuti per la giunta Gualtieri insediata da un mese. Si cerca di accelerare anche sul fronte trasporti. Ieri durante la riunione di Giunta è stata approvata la delibera sullo schema di accordo tra Roma Capitale, Regione Lazio e Atac che sblocca l'arrivo di 70 autobus ibridi, fermi da tempo, autorizzando la liquidazione in favore dell'azienda di trasporti di un anticipo di 40 milioni di euro.

Con la delibera in questione viene portato a compimento il progetto di sostituzione di circa 100 vetture Euro 3 - di anzianità tra 15 e 18 anni - con altrettante vetture ibride Euro 6, con conseguente riduzione dell’impatto inquinante. "È in corso un’accelerazione complessiva sulle procedure e sul raggiungimento degli obiettivi per rafforzare subito servizi di importanza fondamentale per la vita dei cittadini" ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri.

Strisce blu, prorogato contratto ad Atac

Nella stessa seduta è stata approvata dalla Giunta anche la proroga di sei mesi del contratto di servizio relativo alla gestione di strisce blu e parcheggi di scambio da parte di Atac, allineando così la scadenza dello stesso a quella del contratto di servizio del trasporto pubblico. "Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio – ha commentato Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale – abbiamo approvato un provvedimento che permette ad Atac di incrementare i livelli di offerta qualitativa e quantitativa del servizio attraverso la sostituzione degli autobus più vetusti con quelli di nuova generazione, a beneficio della redditività dell’azienda e soprattutto degli utenti del trasporto pubblico".

Nomine dei rappresentanti di Roma Capitale

La Giunta ha poi approvato la proposta di delibera, che sarà esaminata dall’Assemblea Capitolina, sugli indirizzi per le nomine, le designazioni e la revoca dei rappresentanti di Roma Capitale negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e di controllo, presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.

La proposta, che rispecchia la normativa vigente e, nello specifico, quanto previsto dall’articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali, prevede che il sindaco provveda alla nomina e alla designazione dei rappresentanti di Roma Capitale, sentite le Commissioni competenti. Per garantire ulteriore trasparenza viene prevista la possibilità di presentare candidature per le posizioni e in casi specifici potranno essere previsti anche avvisi pubblici. Verrà quindi formato un Elenco Unico Generale in cui saranno inseriti i curricula dei soggetti ritenuti idonei, sulla base delle candidature pervenute.