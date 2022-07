Nidi e materne, 600 nuove assunzioni per l'anno 2022-2023

Con l'anno scolastico 2022-2023 Roma Capitale dà l'avvio a 600 assunzioni a tempo indeterminato per il personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Entro settembre saranno assunte 200 unità complessive di personale e le restanti 400 nei primi mesi del 2023.

Con una memoria di giunta approvata in Campidoglio si prevedono anche interventi volti a potenziare l'organico delle strutture educative e scolastiche con una particolare attenzione a quello dedicato all'inclusione nelle sezioni in cui sono presenti bambini e bambine con disabilità: si tratta di ulteriori 250 unità per i nidi, circa 60 per le scuole d'infanzia e 250 relative al personale per l'inclusione.

"Un altro tassello importante per la scuola, su cui questa amministrazione - spiega una nota del Campidoglio - ha investito fin dall'insediamento: dall'abbattimento delle rette per i nidi per tutte le fasce di reddito con la gratuità per quella più bassa, al prolungamento dell'orario di alcune strutture, passando per le risorse pari a circa 7,5 milioni investiti sulla manutenzione del verde scolastico".

"Questo traguardo è stato frutto di un ascolto continuo del mondo della scuola, delle famiglie e di un confronto approfondito con i sindacati che voglio ringraziare senza formalità" ha commentato Claudia Pratelli, assessora alla Scuola di Roma Capitale.