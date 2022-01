Zingaretti e Gualtieri presentano sessanta nuovi bus extraurbani: "Cotral per noi è un modello"

Ci sono sessanta mezzi in più nella flotta di Cotral. Sono un po’ più corti dei bus che solitamente vengono impiegati per il trasporto pubblico ed hanno un pianale completamente accessibile al trasporto per i disabili. In più sono Euro6, la categoria più bassa in termini di emissioni. Questi mezzi contribuiranno al rinnovo della una flotta che, entro la fine del 2022, Cotral dichiara sarà composta da1000 nuovi autobus Euro 6.

Gli autobus destinati a Roma

Gli Iveco Crossway Line da 45 posti a sedere, hanno un’elevata capacità di carico e dimensioni contenute. Questi veicoli, acquistati con un investimento di 17 milioni del Piano nazionale strategico mobilità sostenibile, sono pronti per andare su strade che interessano la regione ma in larga parta anche il territorio dell’ex provincia. Su 60 autobus, infatti, 20 sono destinati a precorrere i comuni della Città metropolitana di Roma. Saranno dislocati nei comuni di Colleferro, Genazzano, Subiaco e Velletri e percorreranno le tratte di collegamento tra i comuni della provincia verso la Capitale.

Ecologici ed innovativi

I nuovi mezzi, presentati alla stazione Anagnina, “potenzieranno il trasporto pubblico locale a disposizione di tanti cittadini e turisti” ha dichiarato il sindaco della città metropolitana Roberto Gualtieri, sottolineando che “sono ecologici, molto efficienti e innovativi”. Si tratta infatti di autobus accessoriati con sistema di monitoraggio in tempo reale, conta passeggeri, sistema di videosorveglianza, indicatori di linea, sistemi multimediali di bordo. “Cotral per noi è un modello perché è un'azienda efficiente che si valorizza ulteriormente oggi con mezzi pubblici ecologici e innovativi. Il 52% dei chilometri che l'azienda percorre investono la nostra area metropolitana, un terzo del servizio è svolto nella città di Roma ha sottolineato il sindaco, che ha ricordato anche gli sforzi che si stanno mettendo in campo per costruire “un modello forte, che può contare su un'azienda forte come Cotral ed un'azienda come Atac che stiamo risanando”.

Gli utenti Cotral

I bus presentati alla stazione Anagnina, ha spiegato la presidente di Cotral Amalia Colaceci “sono parte della fornitura per il rinnovo della flotta che Cotral fa in modo costante dal 2013. Questi mezzi saranno in servizio nell'area metropolitana, noi entriamo nella città di Roma con 2.500 corse al giorno e con il 90% della flotta nuova ed econostenibile. I cittadini della città metropolitana sono il 56% dei nostri utenti e a questo territorio è dedicato il 44% del servizio, ma abbiamo lavorato tante volte anche a servizio dei Municipi in una logica intermodale del servizio”.

Un aiuto per il rilancio di Roma

L'arrivo dei nuovi autobus è stato salutato come “un altro segnale di una collaborazione che non porterà altro che bene”, ha commentato Zingaretti, che si è dichiarato convinto del fatto che “avere un'azienda del trasporto pubblico locale efficiente, con il 90 per cento dei bus nuovi, aiuta una fase di grande rilancio della Capitale che si prepara ad affrontare le sfide del futuro”.