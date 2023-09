Per il Tar si può andare avanti: nessuno stop per il 5G di Roma

Nessuno stop al progetto per il 5G di Roma. Non ci sarà alcuna sospensione cautelare degli atti della procedura di gara relativa al partenariato pubblico-privato per la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture 5G e il wi fi nel territorio comunale di Roma Capitale. Si va avanti con l'aggiudicazione del contratto di concessione al RTI (raggruppamento temporaneo ndr.) Boldyn Networks Italia Spa con I.F.M. Italiana Facility Management Spa, Alfredo Cecchini Srl e Unidata Spa.

Lo ha deciso il Tar del Lazio respingendo la richiesta avanzata da Telecom Italia, tra i colossi delle telecomunicazioni che sul progetto da quasi 100 milioni di euro per il 5G di Roma hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo. Dito puntato contro quel “monopolio” che, secondo le Telco, il Comune avrebbe concesso alla Boldyn Networks per quanto riguarda l’infrastruttura prevista lungo tutte le linee metro della città. Lo abbiamo raccontato nei dettagli in un Dossier.

Il 5G di Roma, un progetto “fondamentale per governare i servizi” avevano sottolineato fonti di Palazzo Senatorio ai nostri microfoni respingendo le accuse degli operatori. Per adesso il Tar dà ragione al Campiglio. Domanda di sospensione cautelare respinta con conferma, per la trattazione nel merito del ricorso proposto, nell'udienza pubblica del prossimo 11 ottobre.