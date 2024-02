"Puliremo 500 cassonetti al giorno". Gualtieri lancia il nuovo servizio per il decoro di Roma

Puliti e sanificati ben 500 cassonetti al giorno. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ci ha ormai preso gusto ed ha utilizzato nuovamente un video social per far sapere ai cittadini cosa accade a Roma. Questa volta, il primo cittadino era impegnato a piazza Vittorio Emanuele II, insieme agli operatori dell’Ama, per mostrare come vengono lavati i cassonetti stradali.

Il lavaggio

Dopo lo svuotamento, i cassonetti vengono puliti e sanificati da addetti ama, attraverso l’utilizzo di idropulitrici dedicate. Con il getto d’acqua ad alta temperatura vengono così sanificati i contenitori esterni ed i coperchi dei cassonetti stradali, comprese le campane del vetro. Viene anche effettuata la pulizia delle postazioni stradali per evitare il ristagno e cattivi odori. “Il tutto per agevolare la fruibilità delle postazioni e il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini in piena sicurezza” dice Gualtieri.

Pulizia e decoro

Quello dl decoro è un problema sempre presente a Roma. Gualtieri, nel suo video, ha parlato di “un’operazione fondamentale che per troppo tempo è stata trascurata e che invece noi vogliamo implementare”. Ed i numeri che vuole raggiungere il primo cittadino sono ambiziosi, con ben 500 contenitori al giorno puliti e sanificati. Ognuno dei 48 mila cassonetti di Roma "verrà lavato almeno quattro volte l'anno" ha detto Gualtieri.

“Gli interventi di pulizia delle postazioni dei cassonetti servono non solo a rimuovere i residui di sporcizia che si accumulano nel tempo e ad evitare i cattivi odori, soprattutto in estate, ma anche a migliorare l’estetica dell’area, l’igiene e la qualità dell’ambiente circostante. Ogni giorno – ha sottolineato il sindaco - sono programmate operazioni come questa per ben 500 cassonetti, dal centro alla periferia su tutto il territorio. Andiamo avanti con determinazione per restituire a Roma la pulizia e il decoro che merita”.