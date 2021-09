Il marito di Raggi crea la pagina ’31 Giorni con Virginia’: “Un uragano che non si ferma”

“Foto, Video, sensazioni e speranze, dal mio punto di vista. 31 Giorni di passione, forza e tenacia che racconteranno la volata finale per la sua rielezione. Un uragano che non si ferma”. È questa la scritta che presenta la pagina social ’31 Giorni con Virginia’ creata dal marito della sindaca Andrea Severini a un mese dalle elezioni del prossimo 3 ottobre. L’obiettivo di Severini è raccontare particolari inediti della giornata di Raggi, dalla corsa sulle scale alle notti a pc.

Un post al giorno per narrare il ‘diario della giornata’ della sindaca Virginia Raggi, candidata alle elezioni di ottobre che dovrà sfidare gli altri candidati per conquistare la poltrona di primo cittadino. L’ideatore, Andrea Severini, ha postato in due giorni scatti che ritraggono Raggi in vesti diverse da quelle che i romani sono abituati a vedere, proprio perché tra le pareti domestiche. Ogni scatto è accompagnato da un testo.

La prima immagine è quella di Virginia Raggi, a casa, al computer di spalle intenta a guardare il monitor. Insieme a lei in foto, il cagnolino di famiglia che fissa l’obiettivo. “Day 1. Io mi alzo, lei va a dormire, notte insonne, non so come faccia, un caterpillar, ma ha la carica giusta, e voi? Manca un mese e dobbiamo fare una cosa tutti insieme, andiamo a convincere almeno una decina di persone indecise a testa, facciamo vedere quello che di buono è stato fatto e quello che si farà. So che questa notte molte persone non hanno dormito per sistemare tutti i documenti necessari per le liste. Volevo dirvi grazie, siete unici. Avanti tutta!”.