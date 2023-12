Lo stadio a Pietralata consuma troppo suolo: non ci sarà spazio per i 3mila alberi promessi

Lo spazio per mettere a dimora i tremila alberi che erano stati promessi non c’è. E’ questa la conclusione a cui sono arrivati gli attivisti del comitato “sì parco, no stadio”, intervenuti nella commissione sport svoltasi il 6 dicembre.

Il verde atteso a Pietralata

“Nella zona di Pietralata, prima che si cominciasse a parlare dello stadio, era prevista la realizzazione di un parco, come opera di compensazione dell’alta velocità, e di un altro parco di 14 ettari, noto come il parco dei Monti Tiburtini” ha premesso Flavio Fianco attivista del comitato, per evidenziare le aspettative che, quel quadrante, nutre in termini di spazi verdi. Di fatto un’area verde già c’è, è stato tanto volte ricordato dal comitato, ma coincide con quella destinata al futuro impianto che l’As Roma vorrebbe insediare a Pietralata.

In un “contro dossier” di oltre 100 pagine che hanno realizzato gli attivisti del comitato è stato dato ampio spazio al tema del verde. Nel capitolo dedicato agli “impatti ambientali del progetto” vengono messi a confronto le superfici green destinate al quadrante dal progetto dell’ex SDO con quelle previste per realizzare lo stadio della Roma. “Nel primo caso era prevista un’area compatta mentre nella seconda previsione si presume non solo una frammentazione del sistema del verde, ma anche una sua parziale impermeabilizzazione con la presenza di “verde ad uso sportivo”.

Il taglio delle superfici verdi

In sostanza quello che il comitato vuole dimostrare, è che il verde c’è già - ed andrebbe valorizzato - ed altro avrebbe dovuto esserci (per le compensazioni legate all’alta velocità). Mentre quello che propongono i Friedkin finisce con il ridurre le superficie realmente green. Per dimostrare questo assunto, in commissione, è stata mostrata una tavola presentata come uno studio dell’Ispra che trova spazio anche, a pagina 28, del “contro dossier”. Da quella tavola “si evince che il nuovo stadio a Pietralata comporterà un aumento di consumo di suolo di 21 ettari rispetto al vecchio progetto dello SDO”. E quindi, anziché migliorare la quantità di verde a disposizione, finirebbe per ridurlo rispetto alle previsioni contenute nel PRG.

I dati sul consumo di suolo e l'Ispra

I dati riportati come studio dell’Ispra, però, non sono stati elaborati dall’ente superiore di ricerca e protezione ambientale. “Abbiamo commesso un errore in buona fede e lo abbiamo già rettificato alla commissione: i dati non sono di uno studio dell’Ispra ma di una tesi che sta preparando un dottorando della Sapienza, a partire da dati Ispra. Le informazioni sono comunque corrette” ha spiegato Flavio Fianco.

“Resta il fatto che considerando le cosiddette aree di massima sicurezza intorno allo stadio, aree che devono restare sgombere da qualsiasi impedimento, non ci sarà posto per piantare il parco di sei ettari ed i tremila alberi inizialmente annunciati - ha aggiunto l’attivista del comitato - Abbiamo comunque chiesto la convocazione di una commissione ambiente, a cui vorremmo che fosse invitata Ispra, per chiarire immediatamente l’impatto di quest’opera sul territorio” Potrebbe essere utile anche per affrontare le questioni relative alle superfici verdi che, il progetto, promette di realizzare.