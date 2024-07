A Roma trenta nuovi incroci pericolosi saranno resi più sicuri. Ecco quali sono

Incroci e attraversamenti più sicuri per ciclisti e pedoni. A Roma sorgeranno 30 black point pedonali distribuiti nei 15 municipi della città. Si tratta di interventi che prevedono l’attuazione di alcune misure di prevenzione per fare in modo che attraversare la strada nella Capitale non sia più un’azione ad alto rischio. Con l’approvazione, da parte della Giunta di Roma, del progetto di fattibilità tecnico economica da 4,3 milioni di euro, ora sarà possibile procedere con la futura apertura dei cantieri.

Dove verranno realizzati i black point

Roma Capitale ha individuato i 175 black point, ovvero le intersezioni stradali a massimo rischio sulla viabilità. In questa fase, i lavori riguarderanno 30 ambiti critici per le utenze deboli distribuiti nei 15 municipi. Per mettere in sicurezza gli incroci si utilizzeranno tecniche diverse. Si procederà con una migliore definizione delle traiettorie delle auto, nuova segnaletica orizzontale e verticale. Maggiori controlli per la riduzione della velocità delle auto anche tramite la riprofilatura dei cigli e dei cordoli spartitraffico. Verranno rimodulati e messi in sicurezza gli attraversamenti e i percorsi pedonali. Infine, si procederà con l’ottimizzazione degli spazi di sosta e visibilità e della regolazione semaforica.

I primi interventi

In questa fase, tra gli ambiti oggetto di intervento, il Campidoglio ha indicato via Ferdinando di Savoia-via Maria Adelaide in I Municipio; via Ugo Ojetti-via Jovine Francesco, in III; via dell'Acqua Bullicante-via Casilina in V; circonvallazione Ostiense-via Nicolò da Pistoia in VIII; viale Europa-viale Beethoven in IX; via Quirino Maiorana-via Oderisi da Gubbio in XI; via Baldo degli Ubaldi-via Girolamo Vitelli in XIII e via di Vigna Stelluti in XV. Proprio su via Baldo degli Ubaldi, in corrispondenza del black point, si era verificato un grave incidente martedì 9 luglio nel quale ha perso la vita un centauro di 73 anni.

“Dopo la messa in sicurezza di alcuni black point veicolari come quello su via Nomentana, via Zara, via Lazzaro Spallanzani e quello sull’Aurelia, in via Cardinal Pacca – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – andiamo ad intensificare i nostri interventi sulla sicurezza stradale, occupandoci dei soggetti più deboli della mobilità, come pedoni e ciclisti, che a Roma sono più a rischio rispetto alle altre città italiane ed europee. Per questo abbiamo messo la loro incolumità al centro dei nostri provvedimenti. Le opere che andremo a realizzare, inoltre, sono in coerenza con l’obiettivo che ci siamo posti di ridefinire lo spazio fisico esistente a vantaggio dei pedoni e della mobilità dolce, riducendo contestualmente quello oggi riservato alle automobili”.