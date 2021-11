Ok dalla giunta a 29 bus a metano per Atac: sono pronti ma bloccati ad Avellino da un anno e mezzo

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera che dà mandato alla direzione Trasporto pubblico locale del dipartimento Mobilità e Trasporti di sottoscrivere con Atac un contratto di usufrutto della durata di 12 anni (o comunque limitata al periodo di vigenza del contratto di servizio) per 29 bus a metano di 12 metri acquistati da Roma Capitale. Il provvedimento passerà all’esame della Commissione competente e quindi dell’Assemblea Capitolina per l’approvazione.

Successivamente sarà stipulato il contratto di usufrutto tra Atac e Comune e quel punto gli autobus potranno lasciare lo stabilimento di Avellino dove si trovano attualmente bloccati da un anno e mezzo.

"Confidiamo di mettere in servizio i 29 bus - ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - entro la metà di dicembre. Abbiamo messo in ordine in breve tempo una procedura che non era stata completata compiendo un primo importante passo verso la sostituzione dei bus più vetusti".