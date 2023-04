In 10.000 a Roma per "il 25 aprile più grande degli ultimi anni"

Sarà perché si tratta del primo 25 aprile con un governo di destra in Italia. Saranno state le dichiarazioni di La Russa sull'assenza di riferimenti antifascisti nella Costituzione. La certezza è che a Roma questa festa di Liberazione si è trasformata in un autentico bagno di folla, tale da spingere gli organizzatori a parlare del "più grande 25 aprile degli ultimi anni". Diecimila le persone in corteo secondo gli organizzatori. Un serpentone che si è snodato da Largo Bompiani fino a Porta San Paolo, dove ci sono stati gli interventi più importanti.

A colorare il corteo bandiere tricolori, bandiere della Pace, dell'Ucraina, tanti fazzoletti rossi da partigiano. A risuonare i canti della Resistenza, su tutti Bella Ciao. Presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Quella di Roma per il 25 aprile "è una piazza straordinaria e bellissima. È una festa che va al cuore della nostra democrazia, dei principi della nostra costituzione. Roma e l'Italia sono antifasciste e democratiche e festeggiano a testa alta il 25 aprile. Ringrazio l'Anpi e tutte le associazioni che rappresentano i valori di continuità della lotta antifascista", ha dichiarato.

Non potevano mancare i riferimenti a La Russa e alle sue dichiarazioni. Fabrizio De Santis, presidente dell'Anpi Roma, al termine del tradizionale corteo del 25 aprile è perentorio nel dire che a mettere tutti d'accordo è la richiesta di "dimissioni di La Russa. Bisogna sciogliere tutte le associazioni fasciste". Lo stesso De Santis ha segnalato che il presidente del Senato Ignazio La Russa "ha detto che farà qualcosa che metterà tutti d'accordo, quindi aspettiamo le sue dimissioni. Ringraziamo invece l'amministrazione comunale di Roma: l'Assemblea capitolina ha approvato un atto per intitolare quattro strade di Roma ad altrettanti partigiani".

Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha attaccato il presidente del Senato: "Sarebbe bene che chi ci ha giurato la rilegga per bene. Il significato più profondo della Carta in tutta la sua evoluzione rompe drasticamente con il fascismo i suoi valori, la sua cultura, le sue pratiche. Per noi applicare la costituzione che rimane una stella polare, vuol dire avere una visione. Non è un caso che nella Costituzione si dica in modo chiaro è vietata la ricostituzione del disciolto partito fascista. Non stiamo parlando del passato. Due anni fa i fascisti hanno assaltato la sede della Cgil nazionale e allora chi ha giurato sulla costituzione faccia quello che non hanno fatto, sciolgano le organizzazioni fasciste. Questo vale più di mille parole".

Presenti anche due partigiane, Iole Mancini e Luciana Romoli. "Anche quest'anno ci sono. È bello essere qui, vedere tanti romani che sono venuti dove è nata la resistenza. I ricordi amari e terribili mi aiutano a vivere per non dimenticare mai. Non dimenticate mai chi ha dato la vita per questa Italia libera", ha detto Mancini. Più dura contro La Russa Luciana Romoli: "Vergogna. Le esternazioni di La Russa sono un falso storico, un'offesa alla Resistenza. Chi è morto indossando la camicia nera o facendo la spia oggi merita solo pietà. Sento il dovere di continuare a tenere alti i valori della lotta partigiana - ha aggiunto - Nessuno dia per scontato che la libertà sia una conquista assodata. Libertà, giustizia e democrazia sono valori che vanno difesi tutti i giorni dell'anno altrimenti il 25 aprile sarà solo un giorno sul calendario".