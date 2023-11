Duecento pini da abbattere a Monte Mario: “Grave responsabilità del comune”

C’era una volta una terrazza naturale che, dall’alto della riserva di Monte Mario, godeva d’uno splendido affaccio sulla capitale. Oggi gli alberi che impreziosivano quello scrigno di biodiversità, sono stati praticamente cancellati dalla cocciniglia tartaruga.

A lanciare l’allarme sulle condizioni della pineta Mellini, hanno provveduto i cittadini che, con l'associazione “Insieme 17”, domenica 5 novembre hanno organizzato una passeggiata di protesta nel polmone verde che si erge tra i municipi I e XIV. Lo hanno fatto per segnalare “lo stato di degrado della preziosa riserva naturale” aveva sottolineato Luisa Sodano, presidente dell’associazione Insieme 17, ed anche per riportare l’attenzione sulla “distesa di alberi rinsecchiti e morti” che caratterizzano, ormai, la storica pineta. Quegli alberi, come ha comunicato il dipartimento ambiente di Roma Capitale, saranno abbattuti. E non sono pochi, visto che si tratta di 200 esemplari.

I danni causati dalla cocciniglia tartaruga

L’intervento, si legge nella comunicazione inoltrata dal dipartimento ambiente, è dovuto alla necessità di mettere in sicurezza l’area caratterizzata dalla presenza di circa 200 alberi “secchi a causa dell’aggressività della Cocciniglia tartaruga”. L’insetto alieno, giunto a Roma nel 2018, in assenza di predatori naturali, ha fatto incetta di pini, propagandosi in tutta la città. Il contestuale ritardo con cui è stato approntato un protocollo fitosanitario, con cui indicare i trattamenti antiparassitari necessari, ha fatto il resto. Ed ora, in tutta la capitale, dilaga la conta dei danni. Quelli nella riserva di Monte Mario appaiono particolarmente gravi.

L'indice puntato verso l'amministrazione Gualtieri

Di chi è la responsabilità. Fratelli d’Italia punta l’indice verso l’amministrazione ed in particolare nei confronto dell’assessorato all’ambiente che “se avesse posto in essere in questi anni una minima manutenzione e contrastato efficacemente la cocciniglia” hanno obiettato la senatrice Lavinia Mennuni ed il coordinatore municipale Federico Guidi, oggi si sarebbero potute salvare “le 200 alberature condannate invece ora ad essere abbattute”. L’auspicio, ora che il danno è fatto, è che “l' amministrazione Gualtieri operi celermente per la messa in sicurezza delle alberature che rischiano di schiantarsi” e, aspetto sicuramente non trascurabile, che si proceda “ad una pronta ripiantumazione di quanto abbattuto”.

La cabina di regia promessa dal Campidoglio

Gli interventi di abbattimenti sono già partiti, ha fatto sapere l’assessorato all’ambiente di Roma Capitale. Per questo “dal 4 novembre scorso sono stati chiusi gli accessi al parco e apposta la relativa cartellonistica di divieto”. Inoltre, ha spiegato l’assessora Sabrina Alfonsi, col fine di “concordare e pianificare il cronoprogramma di tali interventi” è stata “da tempo attivata una interlocuzione con RomaNatura” l’ente regionale che gestisce il parco. E’ stato inoltre “convocato un tavolo permanente”. Servirà, quest’ultimo, a definire “le previste sostituzioni di tutte le alberature di cui è necessario l’abbattimento con la messa a dimora di nuove piante”. Anche cominciando subito, però, impiegheranno decenni per restituire alla pineta, la sua antica bellezza.