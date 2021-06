Rifiuti, arrivano 19 nuovi mezzi Ama: 104 milioni milioni di investimenti per nuova flotta

Sono stati consegnati alle varie sedi operative e vengono utilizzati da oggi su strada altri 19 mezzi leggeri con sistema di compattazione per la raccolta dei rifiuti. I nuovi veicoli “costipatori” vanno ad aggiungersi agli 11 analoghi entrati in servizio dall’inizio di maggio e, dunque, salgono a 30 i veicoli di questo tipo presenti nella flotta dell’azienda dei servizi di igiene urbana.

I mezzi nuovi a vasca pesano 75 quintali, possono compattare i rifiuti, ma sono più leggeri ed “agili” rispetto ai compattatori stradali più grandi. Altri 90 ne entreranno a scaglioni entro il mese di ottobre portando l’intera nuova dotazione, prevista dal piano di potenziamento della flotta aziendale, a 120 unità.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. “Prosegue, come da programma, l’articolato progetto di potenziamento del parco veicolare a sostegno delle operazioni di raccolta – afferma l’amministratore unico di AMA Stefano Zaghis –. Il nuovo piano industriale pluriennale prevede il progressivo rinnovamento delle varie attrezzature in dotazione al personale operativo. Dei 340 milioni di investimenti previsti ben 104 milioni, pari a quasi un terzo, sono investimenti sulla flotta. Con questa tipologia di mezzi, maggiormente flessibili rispetto ai grandi compattatori, AMA potrà assicurare servizi mirati e ancora più capillari. E’ stato, dunque, molto importante aver impostato per tempo le procedure di acquisizione al fine di rendere esecutivo un primo tassello del piano investimenti sulla flotta aziendale già nel 2020 e 2021”.