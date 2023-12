L'ex provincia aiuta Roma, stanziati 119 milioni per nuovi autobus elettrici e stazioni di ricarica

Quasi 9 milioni subito ed altri 110 milioni entro il 2033. Tanto ha stanziato l’Assemblea della Città Metropolitana di Roma Capitale per il rinnovo del parco autobus della Città Eterna. Soldi che dovranno essere spesi tutti, fino all’ultimo centesimo, pena la revoca dei fondi. I 119 milioni complessivi verranno “girati” al Comune di Roma che, tramite Atac, procederà ai bandi di gara per l’acquisto non solo dei nuovi mezzi ma anche delle infrastrutture necessarie per garantirne la funzionalità.

Solo mezzi elettrici

Le risorse approvate con dpcm del 17 aprile 2019 per il I prevedono l’acquisto di autobus ecologici al 100%. Per farli funzionare, quindi, servirà avere delle stazioni di ricarica visto che, secondo i piani, le nuove vetture dovranno percorrere lunghe distanze.

Una buona notizia per Roma che solo ad inizio dicembre aveva salutato l’arrivo di 22 nuovi autobus a metano, mezzi non proprio ecologici come gli elettrici ma decisamente meglio dei vecchi che sono andati a rimpiazzare. Inoltre, per il Giubileo 2025, nonostante i tempi stringano, dovrebbero essere pronti altri 100 nuovi bus, ovviamente full green, in attesa degli altri 311 previsti nei prossimi anni.

I numeri del trasporto

Per capire come destinare i fondi, la città Metropolitana si è avvalsa di una società esterna per studiare i flussi di trasporto nella provincia e nel resto del Lazio. La regione ha 4884 unità di cui il 68.2% (pari a 3334 autobus) sono destinate al servizio urbano e il restante 31,8% (pari a 1550 autobus) sono utilizzati per il servizio extraurbano. Delle 1550 unità dedicate al servizio extraurbano regionale, 386 unità (pari al 25%) ha una età media di 17,2 anni. parliamo, quindi, di mezzi che di chilometri ne hanno visti già troppi. Ancora peggio la situazione a Roma, dove il parco autobus consiste in 2298 unità e di questi, il 30% supera lo standard di vita economico-tecnica di 15 anni fissato dalla Regione Lazio.

Come si spostano i pendolari

Relativamente all'analisi della ripartizione degli abitanti e degli spostamenti si è rilevato che i residenti della provincia di Roma sono 4,333 milioni di abitanti (pari al 73,7% del totale della Regione Lazio) e di questi, 1,496 milioni risiedono nei comuni della cintura metropolitana. I pendolari residenti nel Lazio che ogni giorno si dirigono verso Roma sono 293.697 e di questi il 77% (pari a 227.166) provengono dai comuni a ridosso della Capitale.

Svolta elettrica

Alla luce di questi dati, gli esperti hanno deciso che “la transizione del trasporto pubblico ad un sistema totalmente elettrico” sia l’unica soluzione per garantire, oltre a trasporti efficienti, anche una miglior rispetto dell’ambiente. Inoltre, è stato deciso di spendere il 70% dei fondi complessivi per nuovi mezzi ed il restante 30% per le infrastrutture di ricarica.

Nuovi autobus

Come anticipato, il piano generale è diviso in tre quinquenni nel corso dei quali i fondi verranno utilizzati per l’acquisto di autobus da 12-18 metri, caratterizzati da un’alta capacità di carico, “ideali per linee ad alta frequentazione e percorrenza (da 350 a 400 km) corrispondenti a tratte che collegano i comuni della cintura metropolitana a Roma Capitale”.

Gli autobus da acquistare dovranno avere obbligatoriamente una serie di “optional”: attrezzature per l’accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta, un conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio, dispositivi per la localizzazione, la predisposizione per la validazione elettronica, la videosorveglianza e i dispositivi di protezione del conducente e, ovviamente, sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli.

Le stazioni di ricarica

Quindi, per permetterne la funzionalità (e per evitare che si fermino nel bel mezzo di una corsa), i fondi verranno anche utilizzati per costruire “un sistema capillare di ricarica elettrica”. In pratica, su ogni tracciato, dovrà esserci una stazione di “ricarica in deposito” (caratterizzata da ricarica lenta e minori costi di installazione, servizio e manutenzione), una al “capolinea” (caratterizzata da ricarica più veloce e facile integrazione con le linee già esistenti. Costi di realizzazione e manutenzione più elevati) e infine una ricarica sul “percorso” che sarà veloce, integrabile con linee e servizi per utenze private. Questa strategia, si legge nel piano, “consentirà di sostituire circa 450 autobus di lunga percorrenza e la realizzazione di un nuovo sistema infrastrutturale di trasporto sostenibile a zero emissioni e a costi ridotti”.

“Con l’approvazione in Consiglio Metropolitano di questa mattina destiniamo al Comune di Roma un finanziamento di 119 milioni di euro per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto – ha dichiarato, in una nota, Manuela Chioccia, consigliera delegata della Città metropolitana di Roma - le risorse in questione verranno suddivise in tre quinquenni e serviranno appunto per rinnovare il parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale della Capitale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative”.