Il Lazio riparte con il PNRR: 10,6 miliardi per sanità, edilizia popolare, trasporti e PA

“Non c'è mai stata una capacità di investimento finanziario nella storia della Regione Lazio come quello che stiamo vivendo in questo momento”, così Nicola Zingaretti ha annunciato ieri, presso l’Hotel Barceló Aran Mantegna, il sostegno economico di cui beneficerà la Regione Lazio grazie al PNRR. “Più di 10,6 miliardi di euro, queste le risorse complessive previste nei prossimi anni per la Regione Lazio”, ha ufficializzato Zingaretti durante la presentazione di “PNRR, il Lazio riparte”.

Un piano di investimenti appunto che, grazie al PNRR, impatterà su 4 grandi aeree capillari per la ripresa del territorio e un suo sviluppo nel lungotermine: sanità, edilizia popolare, trasporto pubblico e miglioramento della Pubblica Amministrazione.

L’iniziativa si è svolta al termine di un incontro alla presenza della giunta regionale del Lazio, del presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi, del Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Andrea Napoletano, del Direttore Generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole, di direttori regionali e dei presidenti delle società regionali.

“Un miliardo e 200 milioni sono già assegnati e da investire nella nostra Regione in sanità, trasporti ed edilizia popolare. Sono investimenti rilevantissimi che cambieranno il volto della nostra Regione", ha così commentato Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Come saranno ripartiti i 10,6 miliardi del PNRR

Tre i macrotemi su cui si concentreranno le risorse del Pnrr per rilanciare la Regione e tutte le sue realtà. "Abbiamo veramente una fase di grande espansione della buona spesa pubblica su tre grandi capitoli: digitalizzazione, green economy per creare lavoro e cambiare in meglio il territorio, e inclusione sociale – ha affermato il presidente della Regione Lazio - Posso dire che forse non c'è mai stata una capacità di investimento finanziario nella storia della Regione Lazio come quello che stiamo vivendo in questo momento. Quindi è importante partire bene e in maniera collegiale come stiamo facendo in queste ore".

Nello specifico di quei 10,6 miliardi, 695 milioni di euro andranno alla sanità digitale e di prossimità, 240 milioni al miglioramento della qualità dell'edilizia popolare, 261 milioni saranno destinati ai trasporti e mobilità e 24 milioni al rafforzamento della Pubblica Amministrazione.

Risorse per il porto di Civitavecchia, edilizia scolastica, politiche attive e infrastrutture

Queste le risorse sulle 4 direttrici principali su cui converge il PNRR, ma a queste risorse se ne aggiungono poi altre che avranno forti ricadute nel Lazio, concernenti il dissesto idrogeologico, le bonifiche, la ricerca, la scuola e la formazione, le politiche sociali. Tra questi 1,8 miliardi per le zone colpite dal sisma; 160 milioni per il rafforzamento del porto di Civitavecchia; 108 milioni destinati all'edilizia scolastica; 83 milioni per le politiche attive per il lavoro; 13 milioni per i consorzi di bonifica; 160 milioni per le infrastrutture idriche; 220 milioni per le importanti opere tramviarie a Roma.

Previsti anche grandi interventi e in corso di assegnazione, come quello su Cinecittà (500 milioni) o della ferrovia Roma-Pescara (620 milioni). Previsti anche 2 miliardi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 500 milioni di fondi nazionali. Nella nuova programmazione europea 21-27, sono previsti poi 4,4 miliardi di investimenti complessivi. Con il “Fondo Sviluppo e Coesione” l'obiettivo è arrivare a 2,5 miliardi di investimenti su progetti da negoziare con i ministeri competenti.

Fondi anche per Roma

"Ovviamente, tutto quello che stiamo facendo, riguarderà tutti i comuni della Regione Lazio e una parte molto rilevante dei 10,6 miliardi di investimenti andrà anche alla Capitale, che ha un ruolo non solo per il numero di abitanti, ma anche per il ruolo strategico che ricopre – ha affermato in chiusura il presidente Nicola Zingaretti, affermando che - Sappiamo poi che il sindaco sta già lavorando, in collegamento con noi, sulla programmazione per il Giubileo".