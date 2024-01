Dal Comune 1 milione di euro alla Fondazione Teatro di Roma

L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera di Giunta per l’erogazione di un contributo economico di 1 milione di euro a favore della Fondazione Teatro di Roma. Il documento è passato in Aula con 24 voti favorevoli e 7 astenuti.

1 milione di euro per Fondazione Teatro di Roma

Il contributo, con le risorse già incardinate nel bilancio di previsione 2023-2025 in sede di assestamento dello scorso luglio, si inserisce in un percorso di trasformazione che ha visto la principale istituzione culturale cittadina rinnovarsi completamente dal punto di vista gestionale. Prima la trasformazione da associazione a fondazione, poi il perfezionamento del modello gestionale più efficiente per i teatri gestiti come Teatro Argentina, Torlonia, India e Valle.

Con il contributo di Roma Capitale si completa così il percorso che ha consentito di superare la gestione commissariale dell'ente teatrale romano che, con la nomina del CdA e del nuovo presidente, Francesco Siciliano, attende a breve la nomina del nuovo direttore generale, a seguito dellat procedura di evidenza pubblica che si sta svolgendo in questi giorni.

"Sviluppiamo un'istituzione teatrale più forte e adeguata alle sfide che Roma richiede e che i nostri tempi impongono" ha commentato l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.