Lazio, Rivoluzione Ecologista Animalista scende in campo per le elezioni regionali

Lazio, Caramanica(Rea): “Saremo alle elezioni regionali con nostra lista e nostri candidati” “Il Partito Politico Rivoluzione Ecologista Animalista opera sul territorio nazionale ormai da circa tre anni e tratta tematiche che interessano in particolare la transizione ecologica, l'ambiente, la tutela dei diritti dei cittadini e degli animali, quindi con un campo abbastanza vasto di azione. Il partito trasversale ma di ispirazione centrista moderata ha partecipato già nel 2021 alle amministrative di Roma ottenendo il 2%. Oggi, dopo un periodo di intenso lavoro sul territorio laziale, sono lieta di annunciare che il partito è pronto a scendere in campo per le prossime regionali 2023 con una sua lista, con propri candidati consiglieri alla Pisana e un programma ampio e importante, che si articola su numerosi temi: dalla transizione ecologica fino toccare la difficile situazione del sistema sanitario regionale, la disabilità, comprendendo ovviamente i diritti degli animali. Il programma sarà distribuito nei prossimi gazebo che il nostro partito allestirà nei diversi comuni della regione, per i quali sarà reso noto il calendario delle nostre presenze come pure saranno presto comunicati il giorno e la location per l'evento dell'apertura ufficiale della nostra campagna elettorale. Noi ci siamo, per il territorio e per i cittadini del Lazio”. Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.