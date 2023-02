Riqualificare ed aprire nuove aree cani, arriva il no del Campidoglio

Non ci saranno fondi per riqualificare le aree cani esistenti né per crearne di nuove in questa sessione di bilancio. L’aula Giulio Cesare ha bocciato la proposta che era stata avanzata, in sede di discussione, dal Movimento 5 stelle.

La proposta bocciata in Campidoglio

“Questa amministrazione non ha a cuore il benessere animale” ha commentato il consigliere pentastellato Daniele Diaco, primo firmatario dell’atto bocciato dalla maggioranza in assemblea capitolina. La necessità di creare nuovi spazi dedicati al migliore amico dell'uomo, hanno spiegato i pentastellati nel documento portato in assemblea capitolina, nasceva anche dall'esigenza di differenziare le aree dedicate ai quadrupedi di grandi dimensioni da quelle da mettere a disposizioni per cani di taglie più piccole.

La necessità di aumentare le aree cani

“Era un ordine del giorno collegato al bilancio con cui chiedevamo di stanziare dei fondi per restituire decoro nelle aree esistenti e per realizzarne altre, visto che molte zone ne sono sprovviste, ma è stato bocciato. Tra l’altro è un disinteresse che sembra in controtendenza rispetto a quanto approvato dalla stessa maggioranza in altri territori, come il VII municipio”.

La richiesta approvata in municipio VII

Nel territorio governato da Francesco Laddaga, lo scorso giugno, era stato presentato un atto molto simile. “In municipio avevamo proposto di richiamare l’attenzione del Campidoglio sulla realizzazione di aree cani nel nostro territorio. Il provvedimento, dopo essere passato in commissione, è stato approvato all’unanimità – ha spiegato la consigliera pentastellata Stefania Balsamà – era praticamente la stessa richiesta che ora è stata avanzata in assemblea capitolina, con la differenza che noi chiedevamo di prestare attenzione al fabbisogno di aree cani del nostro territorio”. Territorio in cui, a fronte di oltre 330mila residenti, sono presenti 20 aree cani.

Niente fondi per le aree cani

C’era anche un’altra questione che l’atto approvato in municipio poneva. L’ente di prossimità aveva infatti concordato sulla necessità di “eseguire un censimento delle aree verdi” presenti nel territorio municipale che fossero “idonee ad ospitare aree per sgambamento”. Con l’obiettivo d’una “successiva pianificazione e realizzazione di nuove aree cani”. Non ci saranno però fondi dedicati a soddisfare questa seconda richiesta. Almeno non con i fondi messi a disposizione attraverso il prossimo bilancio: l’assemblea capitolina ha bocciato la proposta.