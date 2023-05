Le notizie di oggi, venerdì 5 maggio: la rassegna stampa di RomaTodaily

Le notizie di venerdì 5 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti.

Giornata di sangue ieri a Roma. Un operaio morto sul lavoro in zona Fleming e spari a Talenti per una tentata rapina, in pieno giorno.

Continua la polemica per la Ztl dopo una riunione in Campidoglio dell'Amministrazione, non ci sono ancora novità invece sulla delibera per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata.

In via del Tritone protesta delle attiviste di Ultima Generazione, che si sono spogliate nude e hanno bloccato il traffico, ma non sono state le uniche a scendere in strada: in 3 mila hanno manifestatato, sempre ieri, contro lo sgombero di Metropoliz, il museo abitato di Roma.

Sull'emergenza sicurezza a Termini sono arrivate le risposte dal Ministro dell'Interno Piantedosi.

Infine gli eventi di questo weekend e un importante appuntamento di solidarietà, domenica a Circo Massimo, con la Komen Race. Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday.