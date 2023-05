Le notizie di oggi, mercoledì 3 maggio: la rassegna stampa di RomaTodaily

Le notizie di mercoledì 3 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti.

A Roma è emergenza rifiuti dopo il ponte del primo maggio, cassonetti pieni e spazzatura in strada. Le segnalazioni arrivano da ogni quadrante della Capitale e questa è ormai una fotografia ricorrente dopo ogni festività, ma spesso anche il lunedì, appena finito il weekend. Resta l'allarme anche la sicurezza dei pedoni, due vittime in meno di 24 ore.

Roma città difficile ma anche baciata dalla fortuna: vinti 5 milioni di euro in una storica tabaccheria di Talenti. L'altra bella notizia è il via libera del Campidoglio per l'acquisto di nuove case popolari a Magliana, Torrino e Don Bosco.

L'estate è alle porte e torna il tema mala movida, in arrivo una nuova ordinanza che riguarda il centro storico e altri sei municipi.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday.