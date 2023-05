Le notizie di oggi, lunedì 8 maggio: la rassegna stampa di RomaTodaily

Le notizie di lunedì 8 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti.

130 euro in contanti per saltare la fila e avere subito la carta d'identità. Una pratica irregolare smascherata da Roma Today, dal Campidogliano assicurano: "Denunceremo tutto". Lotta allo smog, è in arrivo una stretta su caldaie a combustione e condizionatori. E ancora emergenza rifiuti, raddoppiano i treni verso il termovalorizzatore di Amsterdam.

Associazioni ambientaliste e residenti, tra cui personaggi della cultura e dello spettacolo, chiedono lo stop ai pullman in centro, mentre sono in arrivo 10 nuovi hotel di lusso. Infine alcune importanti novità che riguardano i trasporti pubblici, con il debutto, stasera, della rete di autobus notturna del litorale: la n070 Eur-Ostia.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday.