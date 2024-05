La fine di Malagrotta. Roma omaggia Franco Califano. ASCOLTA il podcast di oggi 9 maggio

Le notizie di oggi, giovedì 9 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Al via i lavori per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta, blitz a Tor Bella Monaca, 21enne cade da un ponte vicino il Vaticano e muore, una piazza intitolata a Franco Califano.