Roma soffoca nello smog, la protesta a metà dei trattori. ASCOLTA il podcast di oggi 9 febbraio

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Secondo Legambiente Roma è tra le peggiori città italiane per la media di biossido di azoto nell'aria, i dati sono pessimi. Oggi andrà in scena la protesta dei trattori a San Giovanni. E a proposito di proteste, ieri ce n'è stata una ai Musei Capitoli con una attivista nuda. Infine spazio alle voci del sindaco Roberto Gualtieri e del cantante Gazzelle, impegnato a Sanremo.