I turisti pagheranno di più bus e metro? Ostia senza Lungomuro, il progetto. ASCOLTA il podcast di oggi 8 novembre

Le notizie di oggi, mercoledì 8 novembre a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

In reazione Roberta Marchetti. Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Continuano le indagini sull'incidente che è costato la vita a Gaia, morta a 13 anni. L'ambizione di Ostia resta la stessa: abbattere il Lungomuro. Giuramenti collettivi per diventare italiani. La ricetta del Campidoglio per smaltire le pratiche di cittadinanza e poi la cronaca con il caso di "Ciccio Barbuto" e la proposta di far pagare di più i turisti sui mezzi pubblici.