Roma con i tram a singhiozzo, 21enne grave dopo un'aggressione. ASCOLTA il podcast di oggi 8 gennaio

Le notizie di oggi, lunedì 8 gennaio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi. Stop di 5 settimane per il tram 8 e si ferma anche il 3, 21enne trovato gravemente ferito in auto a Castelverde, rischio allagamenti per i tombini ostruiti dalle foglie, polemica per i saluti romani alla commemorazione di Acca Larentia, Marco Fois è il nuovo Mister Ok.