La Metro A da oggi chiude prima. Vigili del fuoco al collasso. ASCOLTA il podcast di oggi 8 aprile

Le notizie di oggi, lunedì 8 aprile a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi. La metro A chiude in anticipo per lavori, Vigili del fuoco senza mezzi e personale, gli arresti per gli scontri del derby, Gianluca Mancini a rischio squalifica per la bandiera della Lazio con il topo, lo sciopero generale dell'11 aprile.