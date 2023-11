Chi guidava quando è morta Gaia Menga. Roma maglia nera per gli stipendi. ASCOLTA il podcast di oggi 7 novembre

Le notizie di oggi, martedì 7 novembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. I punti interrogativi e le accuse per la morte di Gaia Menga, un altro incidente mortale all'Eur, Roma maglia nera per stipendi e mobilità, Francesco Totti assente al diciottesimo del figlio Cristian.