Anziani picchiati e legati in casa di riposo. Giubileo opere moviola. ASCOLTA il podcast di oggi 7 febbraio

Le notizie di oggi, mercoledì 7 febbraio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Spazio al Giubileo: da una parte le opere che vanno a rilento, qualcuna anche depennata, dall'altra gli incontri per definire gli eventi. Poi andiamo a Fiumicino perché ci sono novità per 400 lavoratori in cassa integrazione. Infine la cronaca con la storia di una casa di riposo lager per gli anziani e la ricostruzione di un omicidio.