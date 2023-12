Ztl allungata per Natale. L'acquario di Roma rimanda (ancora) l'apertura. ASCOLTA il podcast di oggi 7 dicembre

Le notizie di oggi, giovedì 7 dicembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.



Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Le novità del piano trasporti per il periodo natalizio, l'acquario di Roma non aprirà questi giorni come annunciato da diversi eventi social, boschi urbani in città con migliaia di alberi acquistati, arrestato ad Abu Dhabi l'immobiliarista romano Danilo Coppola, alla Nuvola dell'Eur "Più libri più liberi".