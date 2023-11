Sangue sulla Laurentina, morta una 13enne. Paola Cortellesi sbanca il botteghino. ASCOLTA il podcast di oggi 6 novembre

Le notizie di oggi, lunedì 6 novembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. 13enne muore in un incidente stradale su via Laurentina, i danni provocati dal maltempo, un nuovo quartiere al posto della vecchia fiera di Roma sulla Colombo, al Tiburtino III imminente lo sgombero dello stabile occupato a via del Frantoio, Paola Cortellesi sbanca il box office con "C'è ancora domani".