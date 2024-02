I trattori sono a Roma, i livelli di smog in città preoccupano. ASCOLTA il podcast di oggi 6 febbraio

Le notizie di oggi, martedì 6 febbraio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Torniamo a parlare di smog perché nonostante i miglioramenti dal Campidoglio raccomandano ancora di evitare l'utilizzo del mezzo privato. E poi la protesta degli agricoltori con i trattori che hanno circondato Roma. Altro tema caldo è la gara per la stazione Pigneto è andata deserta per la terza volta: doveva essere pronta per il Giubileo. Infine qualche notizia sull'attualità.